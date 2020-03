Kristel Härma: mul on nohu. Ja koroona

Ma olen noor ja terve inimene, mul on väike nohu ja kehatemperatuurgi on selline, mille peale perearst muidu ütleks, et see pole ju mingi palavik. Tunnen end nagu märtsis ikka, aga laborianalüüs kinnitas: ma olen nakatunud koroonaviirusesse, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Kristel Härma. Foto: Andras Kralla

Nakatamisohtlikuna jõudsin ma käia kolm päeva tööl. Enesetunne oli nii hea, et koju jäämiseks põhjust pealtnäha polnud. Kui kolmapäeva õhtul ilmnes, et olin reede õhtul viibinud samas ruumis inimesega, kellel testiti koroonaviirus, hakkasid aga ärevusest käed värisema. Hommikul ei näidanud kraadikraad palavikku, kuid suure muretsemise peale näitas see nüüd 37,3 kraadi. Käed värisesid edasi.