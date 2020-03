Mait Raava: juhid, ärge kaotage pead! Praktilisi soovitusi kriisi eesliinile

Majanduskriisidega kohanemisel on olnud edukamad need ettevõtted, kes on säilitanud usalduse ning tegutsenud läbimõeldult ja otsustavalt, kirjutab Pro Konsultatsioonide juhtimiskonsultant Mait Raava Äripäeva essees.

Mait Raava. Foto: Eiko Kink

Parimad ettevõtted on võitnud kriisis turgu juurde, keskendudes oma põhiklientidele ja investeerides innovatsiooni. Järgnevad soovitused ettevõtete juhtidele põhinevad Harvard Business Review’, MIT Sloan Review’ ja McKinsey & Co Insightsis avaldatud kriisijuhtimise uuringutel ja soovitustel.