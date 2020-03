Hans Pajoma: panganduse märksõna on paindlikkus

Eesti panganduse lähima aja olulisim märksõna on paindlikkus ja kinnitan, et nii Coop Pank kui ilmselt kõik Eesti pangad aduvad hetkel väga selgelt vajadust kliente aidata, kirjutab Coop Panga juhatuse liige ja äripanganduse juht Hans Pajoma.

Hans Pajoma. Foto: Urmas Kamdron

Mõistan Jaak Roosaare emotsiooni. Vabandan, et minu Äripäeva raadios antud intervjuus kõlanud lauset saab vääriti mõista ja kinnitan, et intervjuus kõlanud peamine mõte oli selle pealkirjale tegelikult vastupidine: oleme hetkel aktiivselt tegutsemas selle nimel, et pakkuda hätta sattunud klientidele maksimaalselt paindlikke võimalusi. Kui hommikul kõnelesime eeskätt äriettevõtete vaates, siis igapäevaselt käib sama töö tegelikult kõigi klientide muredega – eluasemelaenust, liisingu ja väikelaenuni. Paraleelselt toimub ka dialoog riigiga, et laiendada tagatiste ja finantseerimiste võimalusi ettevõtetele, et kriisi mõjusid minimeerida ning säilitada võimalikult paljudele töötajatele töökoht.