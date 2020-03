Jaak Roosaare vastulause: üüriinvestorid kriisis heategevust ei tee?

Ärge muretsege praegu raha pärast, inimelud on tähtsamad, kirjutab investor Jaak Roosaare vastuseks Coopi juhatuse liikmele Hans Pajomale.

Jaak Roosaare. Foto: Liis Treimann

Äärmiselt vastutustundetu ja küüniline jutt. Kui kogu Euroopa Liit ja maailm on olukorras, et majandus seiskub ja seda praeguse seisuga vähemalt kuuks ajaks, siis pole mõtet mingitest kriisiplaanidest ja karmidest tingimustest rääkida. Seda kriisi saab päästa ainult läbi piiramatu riikliku garantii pankadele, et laene tagasi ei kutsutaks. Vastasel korral saate stsenaariumi, kus kõige rohkem kannatavad lihtsad tööinimesed ja masu on hullem kui 2009.