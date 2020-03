Raimond Kaljulaid: kuidas hinnata valitsuse meetmepaketti?

Raimond Kaljulaid Foto: Liis Treimann

Praegu on valitsuse majandusmeetmed arvestatud kriisi paarikuulise kestusega. Mida teeme aga siis, kui piiravad meetmed ei anna lühikeses perspektiivis tulemust, küsib riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE).

Olukorda muudab mõnevõrra keerulisemaks see, et vähemalt osa valitsusest püüab praegust olukorda kasutada oma riiulile jäänud lemmikteemade läbisurumiseks. Tunnustada tuleb samas seda, et mõistetakse, et ettevõtted vajavad kiiret abi oma kohustustega toimetulemiseks.