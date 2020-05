Jaan Härms: ootame selgust ja julgustust

Foto: Andras Kralla

Kätepesuplakatite asemel vajame teistsuguseid loosungeid. Selle suve märksõnaks peaks saama inimestele suunatud julgustav kampaania, et Eesti taas ellu ärkaks, kirjutab Saku Õlletehase müügidirektor Jaan Härms.

Eelmisel neljapäeval saime viimaks kauaoodatud info sellest, et elu väljaspool koduseinu hakkab taas tasapisi võimalikuks saama. Saame taas avada kinod-teatrisaalid, kaob kellaajaline piirang toitlustusasutustel, hakkame ehk nägema ka spordivõistlusi. Kuid hetkel on see vaid pool lahendust, kuna jäävad siiski olulised piirangud inimeste arvu ja juba kõnekäänuks saanud 2 + 2 reegli näol.