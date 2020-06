Tarmo Tanilas: koroona korraldas investoritele kondiproovi

Tarmo Tanilas. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Koroona korraldas investoritele kondiproovi, kus varem analüütikute räägitud teooria asendus kiiresti praktikaga ning iga investor pidi ise kivid oma investeerimispõllult ära veeretama, kirjutab Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Üle kümne aasta järjepanu kestnud aktsiaturgude tõus tõi investorite näole naeratuse ning õndsa teadmise, et jõukuse kogumine on lihtne ning muretu. Pikema kogemusega investorid on aktsiaturgude korrektsiooni oodanud juba mitu aastat, kuid eelmise aasta suurepärased tulemused panid neidki enda prognoose ümber vaatama.