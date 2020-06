Peeter Koppel: üleminekut alternatiivenergiale enam peatada ei saa

Üks suuremaid päikeseenergiatööstuse ettevõtteid on Hiinsa LONGi Green Technology. Foto: Reuters/Scanpix

Päikese- ja tuuleenergia on tänapäeval kõige kiiremini kasvavad energiaallikad. Nende osakaal kogu rikaste riikide klubi OECD 37 riigi elektritoodangust on kuue aastaga kahekordistunud, kuid nafta- ja söeküttel põhineva energia asendamiseks peab see veel omakorda kolmekordistuma, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

Taastuvenergiasektorisse kuuluvad noteeritud ettevõtteid ei tohiks kindlasti tähelepanuta jätta, sest fossiilsetest kütustest eemale liikumine on kujunemas pikaks, kindlaks ja oluliseks trendiks.