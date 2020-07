Porto Franco arendaja: vajame KredExi tuge, et maandada EBRD antud laenu riske

Porto Franco ehitus on peatunud. Foto: Andras Kralla

Porto Franco arendus vajab riigi laenu, et katta arenduse jaoks laenu andnud EBRD lisanõudeid, leiab Porto Franco OÜ juhatuse liige Rauno Teder.

Porto Franco on läbi aegade Eesti suurim arendusprojekt, üldpinnaga 150 000 ruutmeetrit. Arenduse kogumaksumus on ligi 200 miljonit eurot, millesse osanikud on panustanud omi vahendeid 100 miljonit eurot ja 100 miljonit laenatakse pankade sündikaadilt. Laenu põhipartner on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), kes on tulnud Eestisse appi vanade tööstusalade kaasaegseks linnaruumiks ümberehitamise programmi raames. Kohaliku laenupartnerina toetab projekti Luminori pank. Laenuleping Porto Franco ja pankade vahel allkirjastati 28. veebruaril.