Kaspar Kasepõld: teeme katused jahutusmasinatest puhtaks

Kaspar Kasepõld. Foto: Erakogu

Ka meie põhjamaistes oludes mõistlik lokaalsete jahutusseadmete asemel mõelda kaugjahutuse tulevikule, kirjutab soojusenergeetikainsener, HeatConsulti projektijuht Kaspar Kasepõld.