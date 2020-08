Kadi Heinsalu: spordirõõmu kurja pisiku valusad finišid

Kõikvõimalikud ultramaratonid ja triatlonid on järjest populaarsemad, olles osa eduka mehe portreest. Foto: Shutterstock

Sel suvel on olnud paar juhtu, kus tuntud ettevõtja, 50 ringis mees, on ootamatult surnud, jättes maha töö, tulevikuplaanid ja ka väikeste lastega abikaasa. Väga valus on selliseid uudiseid lugeda, ehkki iga lahkumine on valus, kirjutab Äripäeva teemaveebi Meditsiiniuudised peatoimetaja Kadi Heinsalu.

Tihti on ootamatu surm seotud kardioloogiliste atakkidega, lihtsas keeles juhtub kas insult või infarkt. Statistika järgi ei esine õnneks insulte ja infarkte keskealistel meestel üldse väga palju. Tervise Arengu Instituudi andmetel suri vanusegrupis 45-54 mullu 19 meest infarkti ja 25 meest peaajuveresoonte haigusse (mille hulka kuulub insult).