Hardi Kinnas: Zoomi-väsimusest päästab vana hea koosolek

Hardi Kinnas. Foto: Meeli Küttim

Ettevõtted on kolinud traditsioonilistest kontoritest digilmaailma ning töötajate päevad on täitunud virtuaalkoosolekutega. Maailmas on pead tõstmas uus nähtus Zoom fatigue, mis hõlmab endas väsimus- ja läbipõlemistunnet rohketest videokoosolekutest, kirjutab MySpotit asutaja Hardi Kinnas.

Covid-19 viiruse plahvatuslikust levikust alates veedame videokoosolekutel rohkem aega kui kunagi varem. Videokõne platvormid Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams, Skype ja teised on aidanud meil säilitada töökohti ning olla üksteisega ühenduses. Ilma nende ja paljude teiste tehnoloogiliste lahendusteta oleksime olnud veelgi suuremas isolatsioonis.