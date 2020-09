Homse Ameerika nägu: Trump dikteerib teema

Lava ootab staare. Täna astuvad Clevelandis Ohios publiku ja vaatajate ette Donald Trump ja Joe Biden, et pidada maha esimene suur valimisdebatt. Foto: Reuters/Scanpix, Anti Veermaa

USA presidendivalimised on ajalooliselt võitnud kandidaat, kes suudab innustada suuremat sihtrühmade paletti. Kas ka seekord, küsib TLÜ poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson Äripäeva presidendivalimiste sarjas “Homse Ameerika nägu”.

On üks töökoht, kuhu pürgijatest pole kunagi puudust olnud. Kandidaate jagub, hoolimata sellest, kas töökäsi on üle või puudu, struktuurselt või nominaalselt. Töökonkurss, mille võitja võtab koha sisse USA Valge Maja ovaalkabinetis, on klassikaliselt toimunud n-ö keskele surumise põhimõttel. Kuna hindamiskomisjon on väga suur, võidab kandidaat, kelle platvorm leiab vähim vastuseisu ning kes äratab suurimas hulgas komisjoni liikmetes isiklikku sümpaatiat.