Aleksander Laane: must-toonekurg kaalub Eesti Energia ärihuvid üles

Aleksander Laane. Foto: Erakond Eestimaa Rohelised

Looduse ja liigirikkuse kaitse mõttes pole Tootsi tulevase tuulepargi alal tekkinud olukorda konkreetse must-toonekure pesapaiga ümbruses võimalik tasakaalukalt lahendada, kui tasakaalukuse all mõeldakse ärihuvide eelistamist ühishuvidele, kirjutab Erakond Eestimaa Rohelised volikogu esimees Aleksander Laane.

Kuna must-toonekurg on selgelt hävimisohus liik, siis tuleb must-toonekure ja teiste vähearvukate liikide elupaiga kaitse seada ka sisuliselt (mitte ainult formaalseid norme järgides) Eesti Energia ärihuvidest ettepoole ning lähtuda ettevaatusprintsiibist. Seda enam, et tegemist on ikkagi riigifirmaga, mistõttu vastutus keskkonnahoiul pole mitte väiksem, vaid suurem.