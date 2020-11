Elo Tamm: oleme suurte pöörete lävel

Elo Tamm. Foto: Erakogu

Minu 20 aasta pikkuse karjääri jooksul konkurentsiõiguse advokaadina ei ole kunagi varem ühel ajal õhus olnud nii palju võimalikke konkurentsiõiguse muudatusi kui praegu, kirjutab advokaadibüroo COBALT partner ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Elo Tamm.

Muudatusi on oodata nii rahvusvahelisel kui riiklikul tasemel, nii väikestele kui suurtele ja nii vana kui uue majanduse ettevõtetele. On neid, mis on tingitud COVID-19 põhjustatud majanduskriisist, aga veelgi enam neid, mille põhjuseid võib otsida pikematest tehnoloogia arengutest ning rohepöördest.