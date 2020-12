Õiguskantsler: minu jõust ei piisanud

Ülle Madise. Foto: Ivar Kuldver

Õiguskantsler Ülle Madise on viimastel päevadel kehtestatud koroonapiirangute suhtes kriitiline: lauskeelud on ebaloogilisel alusel – kui reegleid rikutakse, tuleb karistada rikkujaid, aga mitte ühiskonnagruppe valikuliselt.

Selles kriisis tuleb välja, kuidas avalikkus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega, mis ei saagi eesmärke teenida. Veel nukram, et ilmsiks sai seegi, kui vähe ollakse valmis mõistma, et kellelegi on vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks vaja ujulat, kellelegi kirikut, kellelegi klassikalise muusika kontserti. See, et enda jaoks pole miski oluline, ei tähenda, et teistele ka ei saa olla.