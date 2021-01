Poliitikaradar: sotside valus kolmetuhandene kaotus

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Uus valitsus on ametis ja toolide mäng liigub valitsusest madalamatele tasanditele. Kes saab spiikriks? Aga kes presidendiks?

Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus on asunud hoogsalt sisse elama. Esimesed intervjuud reformierakondlastelt näitavad, et neile omane poliitretoorika ei ole opositsiooniaastatega ununenud – vihjed on kavalad, signaalid peidetud.

Aga nagu ikka, jõuab ülemiste korruste raputus ühel hetkel ka allapoole. Mehitatakse riigikogu komisjone, Reformierakond näeb palavikuliselt vaeva, et leida ministritele nõunikke. Selle kõige kõrval tehakse ka samme kohalike volikogude valimisteks. Sellest alustamegi.

