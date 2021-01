Gerda Raag: mille jaoks kasutavad internetiplatvormid sinu andmeid?

NJORD Advokaadibüroo advokaat Gerda Raag. Foto: Kati Visnap

Oma andmete jagamine on paratamatus, kuid siiski on meil veel mingil määral võimalik valida, kui palju ja millist infot me endast internetiplatvormidele jagame, kirjutab NJORD Advokaadibüroo advokaat Gerda Raag.

Enamik meist jagab iga päev oma isikuandmeid erinevatele internetiplatvormidele, olles sellest vähemal või suuremal määral informeeritud. Sisuliselt ainus viis platvormidele, nagu Google, Amazon või Facebook, oma andmete jagamisest hoiduda on internetti üldse mitte kasutada. Seega ei ole enam ammu küsimuseks see, kas internetiplatvormid meie andmeid koguvad, vaid kui palju ja milliseid andmeid meilt kogutakse. Sellele vastamiseks on kasulik teada, mille jaoks sinult kogutud isikuandmeid kasutatakse.