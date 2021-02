Tõnu Mertsina: Eesti ekspordi kasvu väljavaated järjest paremad

Tõnu Mertsina. Foto: Raul Mee

Eesti töötleva tööstuse – suurima kaupu eksportiva majandusharu – ekspordi kasvu ootused on paranemas ning need on käesoleva aasta alguses tõusnud tublisti üle kriisieele taseme, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Mullu eksporditi Eestist siin toodetud kaupu 53 miljonit eurot ehk 1 protsent vähem, kui 2019. aastal. Samas oli pilt esimesel ja teisel poolaastal väga erinev. Pandeemia vähendas järsult välisnõudlust ning esimesel poolaastal vähenes Eestis toodetud kaupade eksport 12 protsenti. Alates septembris algas aga ekspordi kiire taastumine ning teisel poolaastal suurenes see aastases võrdluses ligikaudu 12 protsenti. Detsembris ulatus kasv isegi 27 protsendini ehk siis eksporditi kaupu juba 204 miljoni euro eest rohkem, kui aasta varem samal kuul.