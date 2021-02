Saneerimine – plaan A, kompromiss pankrotimenetluses – plaan B

Kohtuniku haamer. Pilt on illustreeriv. Foto: Sebastian Duda, Panther Media/Scanpix

Mis on saneerimisel ja kompromissil pakrotimenetluses sarnast ja erinevat ning miks peaks just saneerimine olema esimene variant, selgitavad pankrotihaldur ja advokaadibüroo Lindeberg nõunik Urmas Tross ning Lindebergi advokaat Aldo Vassar.

Saneerimine ja pankrotimenetluse raames kompromissi sõlmimine võib toimuda nii kohtuväliselt kui kohtuliku menetluse raames. Kui pooled on jõudnud küsimuste lahendamises ühisele arusaamale, siis võib alati kohtuvälise kokkuleppe sõlmida, kuid üldjuhul see eeldab, et kokku leppivate osapoolte arv on väike.