Kadi Heinsalu: igapäevasest hirmudoosist tuleb jõuda vabastavate doosideni

Kadi Heinsalu. Foto: Liis Treimann

Eesti vaktsineerimispoliitika on skisofreeniline. Meil on vähe vaktsiine, aga nendegi ärakasutamine jätab soovida. Milline on lahendus, kirjutab Äripäeva meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu.

Olin naiivne. Eelmisel suvel kujutasin ette, et vaktsiinid saabuvad aasta lõpus ja veebruariks olen vaktsineeritud. Praegu istun endiselt, mask peas, töökohas, ja värisen selle pärast, ega mu laps koolist koju haigust too. Eesti vaktsineerimispoliitika on skisofreeniline. Meil on vähe vaktsiine, aga nendegi ärakasutamine jätab soovida. Haiglates otsitakse tikutulega riskigrupi inimesi, kellele süstida õhtune ülejääk, aga samal ajal soovivad sajad tuhanded tööinimesed vabaneda haigusehirmu painest.