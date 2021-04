Kalev Kaarna: laseme 400 koolidirektoril painutada Eesti reaalsust

Kalev Kaarna Foto: Andras Kralla

400 koolidirektorit määravad Eesti edu või ebaedu järgmise 25 aasta jooksul, sest nende tegevusel on 400kordne võimendus, aga täna on see võimendus lukus. Kalev Kaarna pakub arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis välja neli sammu, kuidas lukk avada ja Eesti reaalsust painutada.

Tallinn ja Tartu üksi ei suuda kogu Eesti elu õnnelikuks vedada. Eesti edu järgmise 25 aasta jooksul määrab see, kuidas näevad ja kujundavad reaalsust inimesed väljaspool Tallinna ja Tartut. Kui kahest tõmbekeskusest väljaspool elavad inimesed ei näe suuri ja väikeseid võimalusi ega oska võimalusi ära kasutada, siis senine hoogne väljaränne jätkub ning Tallinna-Tartusse koondumisest tulenevad probleemid süvenevad pidurdamatult.