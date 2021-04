Karin Ossipova: kas kodulaenu saamine minutiga on võimalik?

Karin Ossipova. Foto: Urmas Kamdron

Järelmaksu, väikelaenu ja sõiduauto liisingu taotlemine ning vastuse saamine on automatiseeritud protsesside tõttu vaid minutite küsimus, kodulaenu taotlemine on sellega võrreldes justkui ajale jalgu jäänud, kuid see muutub, kirjutab Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova.

Pangal on vaja krediidiotsuse tegemiseks veenduda laenutaotleja maksevõimes ja saada infot senise maksekäitumise kohta. Praegu saab pank eraisiku maksustatud sissetulekute info maksuametist. Lisaks vajab pank kliendi maksevõime analüüsimiseks igakuiste finantskohustuste infot, mis saadakse konto väljavõtet analüüsides. Selles on toimumas areng – suure tõenäosusega saab peagi ka Eestis lõpuks loodud positiivne krediidiregister, mis koondab info finantskohustuste kohta.