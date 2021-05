Rauno Ligi: võtame skeemitajad karmimalt pihtide vahele

Riigikohus on viimase aasta jooksul teinud kaks lahendit, mis võiks oluliselt parandada ja tugevdada kannatanu positsiooni kriminaalmenetluses. See annab lootust, et kannatanul on edaspidi ka majanduskuritegude puhul võimalik loota riigi suuremale abile skeemitajate süüdimõistmisel ja neilt kahjude väljamõistmisel, kirjutab vandeadvokaat Rauno Ligi.

Esiteks on riigikohus lahenditega 1-20-79 ja 1-20-8130 parandanud kannatanu võimalusi prokuratuuri menetluslike otsustuste vaidlustamisel. Riigikohus on kinnitanud võimalust, et kannatanu saab sisuliselt vaidlustada nii prokuratuuri otsust kahtlustuse mahu, kahtlusaluste ringi kui isiku kannatanuks olemise osas.