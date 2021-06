Mihkel Nestor: koroonakriisist tööjõukriisi – kas põnev lugu või tegelikkus?

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor Foto: Andras Kralla

Kui vaadata kriisi vältel toimunud muutusi tööhõives, siis ei saa veel kuidagi tõdeda, et vabasid töökäsi poleks kusagilt võtta, tõdeb SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Koroonaviirus on taandumas ja üle maailma on riigid seetõttu tühistamas ühiskonnaelule seatud piiranguid. See võimaldab majandusel vabamalt hingata ja vahepeal varjusurmas viibinud teenindussektoris on ettevõtjad asunud usinalt töötajaid värbama. Vähemalt ajalehepealkirjade põhjal on see osutunud aga oodatust keerulisemaks ja mitmel pool kurdavad tööandjad, et töösoovijaid tuleb turult tikutulega taga otsida.