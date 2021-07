Vaktsineerimata? Palun, uks on seal. Aga sügisel, mitte varem

Vahe tegemine riigi elanike vahel on äärmuslik abinõu, mida peame rakendama alles siis, kui vaktsineerimata elanike tõttu on oht, et suletakse taas riik ja majandus ja koolivõrk, kirjutab Äripäev juhtkirjas.