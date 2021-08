Alustava börsikaupleja kaheksa suurimat viga

Börsikaupleja Markus Tamm. Foto: Karli Saul

Hea börsikaupleja omab strateegiat, mõtleb oma peaga, võtab võimalikult väikseid kaotusi ja hoiab võitjaid, kirjutab börsikaupleja ja Trader Markuse blogi asutaja Markus Tamm.

Tugeval pulliturul on enamik aktsiainvestoreid geeniused ning need, kel on vähem õnne olnud, pigem vaikivad. Optimismiga kaasneb ka üha kõrgem ootus tuleviku tootlusele. Ratsionaalse analüüsiga saame aru, et finantsturgudel on eufooriline aeg ning ajalooliselt on see tähendanud lähiaastatel just tagasihoidlikumaid tulemusi.

