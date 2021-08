Taavi Tamkivi: palkame valdadesse tippjuhid avaliku konkursiga

Taavi Tamkivi. Foto: Andras Kralla

Kohalik volikogu võiks valimiste järel korraldada linnale või vallale parima juhi leidmiseks avaliku konkursi, kuhu on oodatud kandideerima tippjuhid nii avalikust kui ka erasektorist, kirjutab ettevõtja Taavi Tamkivi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Igasugustest programmidest ja ideedest on kordades olulisemad need konkreetsed inimesed, kes nimekirjas kandideerivad, see tiim, kes nende taha koondunud on ja neid aitab. Mis on nende missioon, sisemine tõuge selle raske töö ettevõtmiseks? Kas üleriikliku partei positsiooni kindlustamine kohalikul tasemel, enda ja oma lähikondlaste materiaalse heaolu tagamine, enda võimuiha rahuldamine või kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamine?

