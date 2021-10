Andres Meesak: ükski hookuspookus ei päästa - odava energia aeg on läbi

Andres Meesak. Foto: Liis Treimann

Meil seisavad ees paarkümmend aastat intensiivseid investeeringuid energiamajandusse, kirjutab Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juht Andres Meesak Äripäeva Infopanga energeetika aastaraportile antud kommentaaris.

Viimaste kuude hüppeliselt kallinenud elektri börsihind Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas on kindlasti kõigile ettevõtjatele mõjunud jäise dušina, sellele sekundeerivad ka teiste energiakandjate (erinevad fossiilsed energiakandjad) hinnahüpped. Energia kallinemine mõjutab kogu majandust ja toob kõigile kaasa surve korrigeerida oma toodete ja teenuste väljamüügihindu.

Siiski on ettevõtjate seas neid, keda elektri kallinemine oluliselt ei mõjuta või kohati isegi rõõmustab. Need on ettevõtjad, kel on olnud julgust ja visiooni rajada oma ettevõtte majandustegevuse toetamiseks oma taastuvenergia tootmine. Ei, ma ei mõtle siin energiasektori ettevõtteid –koostootmisjaamade omanikke, pelletitoojaid ja teisi, kelle põhitegevus ongi energiasektoris toimetamine. Ma mõtlen peamise tegevusalana teistes sektorites tegutsevaid ettevõtteid.

Need on ettevõtted, mis on viimase 10 aasta jooksul rajanud oma tootmis- või tegutsemiskohtade juurde eelkõige päikeseelektrijaamad, aga on näiteid ka mõnest tuulikust. Julgust ja usku taastuvenergia tehnoloogiatesse on jätkunud sadadel tootmisettevõtetel, kelle seas on puidutööstuse ettevõtteid, toiduainetööstuse ettevõtteid, laevaehitajaid ja veel paljusid töötleva tööstuse ettevõtteid, samuti logistikasektori ettevõtteid, majutusasutusi ja muude teenuste osutajaid.

Nemad on osa oma energiahinnast fikseerinud läbi enda elektritootmise investeeringu ning ei ole niivõrd mõjutatud elektri hinnatõusust turul.

