Päikesepargid võivad kõrge elektrihinna tõttu magusast toetusest varem ilma jääda

Vana taastuveneriga toetusskeemi alusel rajatud päikesepargi omanikud saavad toetust 53,7 eurot iga MWh kohta. Nii saab lisaks elektrimüügi tulule ühe megavatine kobarpark aastas toetusena umbes 53 000 eurot. Foto: Liis Treimann

Eestisse on viimastel aastatel juurde kerkinud hulgaliselt päikesepaneelide kobarparke, mis saavad kõrgete elektrihindade taustal väga soodsat toetust. Nüüd plaanib Elering toetuseperioodi lühemaks lõigata, millega kobarparkide omanikud sugugi nõus ei taha olla.

Kui kõrged elektrihinnad muud head ei too, siis vähemalt päikeseparkide omanikud saavad rõõmustada varasemast palju suuremate tulude üle. Õigupoolest on elektrihinna tõus kasvatanud tulud nii suureks, et riigipoolset toetust poleks hetkel enam vaja. Aga kobarparkide omanikud ei taha abirahast sugugi loobuda.

