Arvamused

Vootele Päi: Kallase saamatus kriisijuhtimisel on viinud Eesti polevõimalikkuse paralüüsi

Vootele Päi Foto: Erakogu

Kaja Kallase passiivne juhtimine ning ametkondliku polevõimalikkuse taastootmine on viinud riigi paralüüsi, kus keegi ei juhi, keegi ei vastuta ning kõiges on süüdi EKRE, Tõnis Mägi ja Varro Vooglaid, kirjutab suhtekorraldaja Vootele Päi.

Oma eelkäija tõttu sai Kallase juhitud valitsus pretsedenditu usalduskrediidi, kuid tänaseks on see end ammendamas. Mitmekülgselt saamatu kriisijuhtimise tõttu on Eesti käinud ära ülemaailmse koroonanakatumiste edetabeli tipus ning sedagi rahva järjest süveneva lõhestatuse hinnaga.

