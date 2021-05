Jüri Raidla: polevõimalikkus lebab mugavustsooni sängis

Jüri Raidla. Foto: Raul Mee

Vootele Päi pani Eduka Eesti arvamuskonkursil tabava diagnoosi Eesti olukorrale, kus hardumusest on saanud tardumus. Polevõimalikkuse sündroom pärsib Eesti arengut, kirjutab Ellex Raidla vandeadvokaat Jüri Raidla.

Äripäev korraldas tänavu üheksandat korda arvamuslugude konkursi Edukas Eesti. See on tänuväärne keskkond, kus paljud inimesed jagavad avalikkusega oma arusaamu, mis edukal Eestil on, sellest, mida edukal Eestil ei ole, ja sellest, mida oleks vaja teha, et edukal Eestil saaks olema see, mida tal ei ole. Tegemist on ideede veskiga.