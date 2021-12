Raivo Hein võtab aasta kokku: kes ütles, et ahv ei võiks kirjutada "Hamleti"?

Raivo Hein. Foto: Andras Kralla

Koroonaviirus, poliitikust "investori" otsusega vabaks saanud raha ja Tallinna börs on lõppeva aasta püha kolmainsus, kirjutab ettevõtja ja investor Raivo Hein vastuseks Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Eesti majanduse lõppeva aasta tegija oli koroonaviirus. Kes oleks mullu võinuks aimata, et see pisike tegelane mõjutab kõiki meid positiivselt. Viirused on ikka vastupidi, haiguse, vaesuse ja viletsuse levitajad. Ma annaksin aasta ettevõtja tiitli just temale.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099