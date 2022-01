Alexander Elderi nõu Eesti investorile: ettevaatust kohavalikul, kui puu kukub

Professionaalne kaupleja Alexander Elder Foto: Erakogu

Eesti börsil on olnud kaks suurepärast aastat ning palju uusi investoreid on sisenenud turule naiivse uskumusega, et tõusutrend jätkub igavesti, nendib Eesti juurtega maailmakuulus kaupleja dr Alexander Elder Äripäeva lugejatele kirjutatud arvamusloos. Olles analüüsinud Tallinna börsi praegust seisu, on tal soe soovitus igale investorile ja eeskätt optimistlikule algajale.

Puud ei kasva taevani – see lihtne sõnum kehtib ka aktsiate kohta. 2020.–2021. aasta pöörane pulliturg meelitas ligi tohutul hulgal uusi turuosalisi. Inimesed, kes pole kunagi karuturgu läbi elanud, ei oska probleeme ette näha ja neil pole aimugi, kuidas oma tagasihoidlikku kapitali kaitsta.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099