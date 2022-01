Siim Tammer: hambutud hammustused karistuspoliitikas

Siim Tammer. Foto: Liis Treimann

Finantssektori karistuspoliitika raamistik ja väärteomenetlused on Eestis hambutud. See ei heiduta ega hammusta, on lihtsalt olemas, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Kogesime mõni aeg tagasi muret finantssektori üle – ilmnes, et nii mõnigi finantssektoris tegutseva isiku poolt järelevalvele kui ka avalikkusele antud vastus, lubadus või kinnitus ei olnud tõene, ning pigem soositi rahapesu tõkestamise reeglite eiramist. See tõi Eestis kaasa kahe panga sulgemise ja mõne makseasutuse tegevusloa võtmise.

