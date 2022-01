Aivar Uutar: kõige odavam energia on tootmata energia

Aivar Uutar Foto: Andras Kralla

Elektri hinna tõus on suure jama väike algus. Keskendugem lahendustele ehk tarbimise nutikale juhtimisele, kirjutab energiatõhususvaldkonna visionäär Aivar Uutar.

Kõrgete energiahindade aeg on tulnud, et jääda. Kas see tähendab, et riik jääbki energiaarveid kompenseerima? Kes natukenegi arvutada tahab ja viitsib, näeb, et see pole jätkusuutlik, ratsionaalne ega ka võimalik. Aga olgu – kui on tehtud poliitiline otsus, et piltlikult üleöö tekkinud energiakulude tõus hüvitatakse, siis tasuks seda teha vähemasti läbipaistavalt ja võimalikult vähese halduskoormusega.

