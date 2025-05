Tagasi 04.05.25, 13:52 Energeetikateadlane suurest katkestusest: meil on kahjuks neid õppetunde vaja Nädala alguses kaotas viie sekundiga elektri mitukümmend miljonit hispaanlast ja portugallast. On üpris selge, et põhjusi tuleb otsida keti nõrgimast lülist ehk spetsialistidest, kes süsteemi haldavad.

Võrguhalduritel kulub veel paar nädalat, et esimesigi järeldusi teha.

Foto: Reuters/Scanpix

“Vanade põlevkiviplokkidega ja tuumajaamadega on meil teadmist 50-60 aasta jagu, kuidas nad käituvad,” selgitas “Äripäeva arvamusliidri” saates Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor Jako Kilter. Tema sõnul on muundurite puhul küsimus vähem füüsikas ja rohkem juhtimissüsteemides.

“Me kahjuks vajame neid õppetunde,” rõhutas Kilter. “Kahjuks pole energeetikas nagu kodus, et ostame uue seadme — peal on plug and play — ja lülitame ta võrku ning kõik töötab.”

Intervjueeris Indrek Lepik.