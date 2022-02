Katrin Aedma: Sildaru, Pärdi ja Skype´i rahvas väärib uhket visiitkaarti

Katrin Aedma. Foto: Erakogu

Olukordades, kus on vaja kiirelt ja mõjuvalt Eestit tutvustada, võiks Eesti visiitkaart olla vahend, mida üle andes tekib saajal huvi guugeldada, et mis maa see siin ikkagi on, kirjutab koolitaja Katrin Aedma arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Olles rahvaarvult maailmas 150. riik, on Eesti, hoolimata oma väiksusest, andnud maailmale säravaid tähti mitmes vallas. Siit on võrsunud maailmatasemel helilooja Arvo Pärt, sportlastest suusataja Kelly Sildaru ja köieakrobaatika tippmeister Jaan Roose, Ameerikas elav kunstnik ja helilooja Kalev Mark Kostabi, tänavakunstnik Edward von Lõngus, Astrid Lindgreniga Rootsis koostööd teinud armastatud lasteraamatute illustraator Ilon Wikland. Rahvusvaheliselt on tuntud laulja Kerli Kõiv ja mannekeen Carmen Kass, moedisainer Roberta Einer jt.

