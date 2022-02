Tõnu Toompark: võtame Venemaalt inforelva

Kinnisvarainvestor ja analüütik Tõnu Toompark. Foto: Raul Mee

Kremli propagandakanalite blokeerimine oli õige samm, nüüd tuleb neid kanaleid piirata ka internetis, kirjutab kinnisvarainvestor ja analüütik Tõnu Toompark vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Ukrainlased hoiavad Euroopa ja Eesti rinnet. Kui Ukraina rinne kukub, teab vaid kõigevägevam, milline on agressorist Kremli järgmine ambitsioon. On see Valgevene veel ametlikum täiemahuline ülevõtmine? Või mõne tekitatud pingekolde laiendamine koos invasiooniga näiteks Gruusias? Või oleme menüüs meie – Eesti-Läti-Leedu?

