Mihhail Kõlvart: sõjale ja agressioonile tuleb öelda kindel "ei"

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Ainult sõnadest ei piisa – Tallinn on juba eraldanud 25 000 eurot Ukraina Punasele Ristile, toetasime Ukraina kogukonna korraldatud kontserti ja oleme valmis toetama ka teisi heategevusorganisatsioone, kirjutab Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Ukraina sõda pani uuesti mõtlema sellele, millest me ei ole harjunud iga päev mõtlema. Et igal inimesel on õigus elada rahus, ilma et kodulinnas või riigis pommid plahvataksid. Et tema lastel oleks turvaline tulevik. Mitte kaotada lähedasi sõltumata sellest, kas nad kannavad vormi või mitte. Ise otsustada, missuguse riigi me üles ehitame, missuguse valitsuse valime ja missuguseid väärtusi riigina kanname. Sõjale ja agressioonile tuleb öelda kindel "ei".

