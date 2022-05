Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: tõrvatilgad sanktsiooniplaanides ja mure toidu pärast

Raivo Vare Foto: Liis Treimann

Veel pole näha märke, et Putin oleks valmis sõja jätkamisest loobuma. Lisaks on Kreml saavutanud paar taktikalist võitu, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi postituses.

Ukrainas toimuv sõda on liikumas uude etappi. Azovstalis Mariupoli viimaste kaitsjate päästmiseks venelaste käest ei olnud ukrainlastel võimalik leida muud lahendust kui vangide vahetamine. Loodetavasti ei tee venelased nüüd mingit sigadust. Aga juba ainuüksi fakt, et seda teed minnakse, näitab, et selle kangelasliku loo lõppfaasis ei nähtud kummaltki poolt muud varianti.

