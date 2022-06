Rahatarkuse treener: jätkusuutliku investeerimise olemus tuleb endale selgeks teha

Jekaterina Tint esinemas Investor Toomase koolitusel. Foto: Liis Treimann

Jätkusuutlik investeerimine pole üks kindel investeerimisviis, vaid pigem palett võimalustest, kuidas erinevaid asjaolusid ja nende mõju arvesse võtta, kirjutab rahatarkuse treener ja investor ning sertifitseeritud kestliku rahanduse analüütik Jekaterina Tint.

Jätkusuutlikust investeerimisest kuulame järjest rohkem. Tuleva hakkab arvestama jätkusuutlikkust enda pensionifondides, Swedbank Roburi fondid investeerivad jätkusuutlikult, Grünfin pakub vaid jätkusuutlikke investeeringud, jätkusuutlikku fondi reklaamib kodulehel Luminor. Paljude jaoks tekitab aga segadust: mis on jätkusuutlikkus, kuidas seda arvestatakse, kas see on sama mis mõjuinvesteerimine ja vastutustundlik investeerimine?

