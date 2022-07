Arvamused

EVEA president: alampalga tõus on pealtnäha üllas, aga väikeettevõtjale valus

Pilt on illustreeriv. Foto: Liis Treimann

Suvine alampalga tõstmine võib anda niigi raskes seisus tööandjatele surmahoobi või tähendada töökohtade kaotamist. Selle asemel peaks riik kohe ja kiiresti loobuma alampalgalt tulumaksu kasseerimisest, kirjutab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA) president Ille Nakurt-Murumaa.

Eesti ametiühingud on esitanud parlamendile 5000 kogutud toetusallkirja alampalga erakorraliseks tõstmiseks 700 eurole ja tulumaksuvaba miinimumi kergitamist samale tasemele. Tundub ju nii inimlik ja hädavajalik soov, et lausa piinlik peaks olema rahvaasemikel sellega mitte nõustuda. Kui aga olukorda pisut analüüsida, siis jõuame paratamatult küsimuseni: kas ametiühingute nõudmised on põhjendatud ja ettevõtetele jõukohased ning kas need ka päriselt aitavad madalapalgalisi?

