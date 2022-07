Swedbanki fondijuht: kas me sellist pensionireformi tahtsime?

Age Petter. Foto: Swedbank

Teise pensionisamba järjekordne väljamakselaine näitab, et omal käel hakatakse seda raha investeerima vähe. Märkimisväärne osa rahast läheb otse tarbimisse. Kuidas see käib kokku pensionireformi käivitava argumendiga, küsib Swedbank Investeerimisfondid ASi juht Age Petter.

Me teame, mis on meile kasulik. Selge see, et oma suutervise ja vööümbermõõdu hoidmiseks oleks hea hoiduda maiustustest, silmade säästmiseks teha ekraaniajast pause, puhata ja piisavalt magada, olla füüsiliselt aktiivne. Siin pole midagi uut. Ent sageli läheme lihtsama vastupanu teed – see on inimlik.

