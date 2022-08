Arno Sillat: autoturgu tõukavad poliitiliselt laetud jõuallikad

Arno Sillat. Foto: Liis Treimann

Enam kui 100 aastat tagasi turu survel toimunud pööre elektriautodelt sisepõlemismootoriga masinatele on nüüd poliitilise tahte toel ametlikult suunatud tagasipöördele. Paraku on olemasoleva tehnoloogiaga loodetud eesmärkideni jõudmine enam kui küsitav, kirjutab AMTELi tegevjuht Arno Sillat Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi aastaraportile antud kommentaaris.

Euroopa Liidus saab alates 2035. aastast arvele ja kasutusele võtta vaid elektrimootoriga uusi sõiduautosid ja väikeveokeid. Kuigi ükski regulatsioon ei monopoliseeri otseselt elektriautosid, ei ole täna veel muud tehnilist lahendust olemas, millega sõites oleks võimalik saavutada heitmetes CO2 täielik nulltase. Vähemalt mitte poliitikute arvates.

2035. aastani liikumise reeglistik "Fit for 55" on rangelt paigas ning erandeid ei lubatud kellelegi. Isegi keskkonnale üldiselt elektriautost oluliselt väiksemat mõju avaldav biogaas ei saanud indulgentsi ning on sõiduautode ja väikeveokite tööstusest sunnitud lahkuma. Allesjäänud 13 aastaga peab EL ja ka siia importiv autotööstus tänaselt napilt 10% turuosalt jõudma 100%ni.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev