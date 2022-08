Kadri Mägi-Lehtsi: majanduses levib ohtlik mõtteviis

Kadri Mägi-Lehtsi. Foto: Katrin Nõmküla

Lähikuud, kvartal ega ka aasta pole mõõdik, mille alusel majanduse tulevikku vaadates põhjapanevaid järeldusi teha. Peaasi, et ei kaoks arusaam ettevõtluse rollist, paraku ohu märke on, kirjutab Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

"Kõik kordub ja ka see läheb mööda." Nii ütles minu vanaema, kui olin miskipärast murelik. Ja nii ongi, ka majanduses – kõik kordub ja ka see läheb mööda. Nii tervises kui ka tervishoius ei ole lähikuud, kvartal ega ka aasta mõõdik. Protsessid ja mõjud on aastakümnetepikkused. Olgu selleks siis arstide, õdede koolitamine või inimesel vähkkasvaja või rasvumise teke.

