“Poliitikud valetavad!” Ja nad valetavadki

Pensioni teise samba reform toob kujukalt esile kahepalgelisuse, kui oma veendumusi kirglikult kaitsvad poliitikud käituvad sõnadele risti vastupidi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev oli pensioni teise samba jäikuse suhtes kriitiline ammu enne seda , kui Isamaa selle lammutamise oma poliitikavankri ette rakendas. Reformiga tehti investorile valikut andes ka õigeid asju. Ent meie hinnangul on alatu ja silmakirjalik laamendada nii, et maa on must, inimesed barrikaadidele vedada ja emotsionaalselt otsustele suunata ning samal ajal ise vaikselt oma seisukohtadest taganedes deserteeruda. “Käige minu sõnade, mitte mu tegude järgi” on juhile sobimatu lähenemine.