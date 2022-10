Juristid Pronksi ja Jõe tänava hankest: teised pakkujad ei pea olukorraga lihtsalt leppima

Advokaadibüroo Glimstedt Estonia juristid Ringo Heidmets ja Maria Veermäe Foto: Erakogu

Tallinnas Pronksi ja Jõe tänava ehitushankega päevavalgele tulnud olukord on vastuolus seadusega ning ekslikult arvatakse, et niisuguses olukorras ei ole teistel pakkujatel võimalik enda huve kaitsta, kirjutavad advokaadibüroo Glimstedt Estonia juristid Maria Veermäe ja Ringo Heidmets.

Viimastel päevadel ajakirjanduses tähelepanu saanud Pronksi-Jõe tänava hanke puhul käskis hankija enne pakkumuste esitamise tähtpäeva tõlgendada hanke tingimust viisil, et täismahus tänava sulgemine on dokumentide kohaselt keelatud. Hankija tõlgendus on kõikidele pakkujatele kohustuslik ning miski, millega pakkujad peavad oma pakkumuse koostamisel (seal hulgas hinnastamisel), arvestama.

