Uuring: neli kukkumist ja jälle saabuv tõus

Igale šokile on järgnenud aktiivne tehinguperiood, millele omakorda järgneb kindlustunde ja majandustingimuste paranemine – nii läheb seegi kord, kirjutab Deloitte’i finants- ja ärinõustamisteenuste manager René Küüsvek.

Deloitte’i hiljutise Kesk-Euroopa erakapitalituru uuringu kohaselt vähendab eesseisev majanduslangus kindlustunnet, kuid tekitab ostjatele eelise. Hoolimata kindlustunde langusest pakub uuring siiski põhjust optimismiks. See on neljas suurem kukkumine alates aastast 2003 ning iga kord on langusele järgnenud makrotingimuste ja seega ka kindlustunde järsk tõus.