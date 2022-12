Ajakirjanik: rohelise pealinna juures tunneb rohepesu maiku

Äripäeva ajakirjanik Laura Saks Foto: Liis Treimann

Tallinna eelarvest kulub rohepealinna projektidele 10 miljonit eurot, mis läheb suures osas kommunikatsioonitegevusele. Tekib küsimus, kas kommunikeeritav roheline pealinn Tallinn on siis ikka nõnda keskkonnasõbralik või turundatakse see rohelisemaks, arutleb Äripäeva ajakirjanik Laura Saks.

Tallinn sai rohepealinna tiitli enda kätte 2021. aastal, mil tiitlit kandis naaberriigi Soome linn Lahti. Võib öelda, et sihikindlus viib eesmärgini – oli Tallinn ju kandideerinud sellele tiitlile kolm aastat ja neljandal see ka kätte saadi. Tallinna võiduga kaasnes suur skeptilisus linlaste endi ja roheteemadega tegelevate gruppide poolt. Anti märku, et no nüüd tuleb reaalselt tegutsema hakata ja loorberitele pole aega puhkama jääda.

